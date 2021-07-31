Боттас пожаловался на жару на «Гран-при Венгрии»: «Как будто ехал в сауне»
08:26
Пилот «Мерседес» Валттери Боттас пожаловался на жару во время первых двух практик «Гран-при Венгрии».
«Если честно, было ощущение, что я в сауне, особенно, когда тормозил. При остановке температура в кокпите поднимается до 60-70 градусов. На трассе хотя бы есть ветер. Тяжело работать с шинами, они, конечно же, перегреваются, но, если сравнивать с другими, то все не так плохо, так что мы хорошо начали этап», — приводит GPFans слова Боттаса.
По итогам первой практики «Гран-при Венгрии» Боттас показал второе время, во второй практике финн занял первое место.
Этап в Венгрии проходит с 30 июля по 1 августа.
Дополнительная информация:
https://www.gpfans.com/en/f1-news/68044/bottas-declares-hungary-heat-as-like-quot-a-finnish-sauna-quot/
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