Боттас пожаловался на жару на «Гран-при Венгрии»: «Как будто ехал в сауне»

Пилот «Мерседес» Валттери Боттас пожаловался на жару во время первых двух практик «Гран-при Венгрии».

«Если честно, было ощущение, что я в сауне, особенно, когда тормозил. При остановке температура в кокпите поднимается до 60-70 градусов. На трассе хотя бы есть ветер. Тяжело работать с шинами, они, конечно же, перегреваются, но, если сравнивать с другими, то все не так плохо, так что мы хорошо начали этап», — приводит GPFans слова Боттаса.

По итогам первой практики «Гран-при Венгрии» Боттас показал второе время, во второй практике финн занял первое место.

Этап в Венгрии проходит с 30 июля по 1 августа.