Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Tokyo 2020
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Боттас пожаловался на жару на «Гран-при Венгрии»: «Как будто ехал в сауне»

08:26
Теги:

Пилот «Мерседес» Валттери Боттас пожаловался на жару во время первых двух практик «Гран-при Венгрии».

«Если честно, было ощущение, что я в сауне, особенно, когда тормозил. При остановке температура в кокпите поднимается до 60-70 градусов. На трассе хотя бы есть ветер. Тяжело работать с шинами, они, конечно же, перегреваются, но, если сравнивать с другими, то все не так плохо, так что мы хорошо начали этап», — приводит GPFans слова Боттаса.

По итогам первой практики «Гран-при Венгрии» Боттас показал второе время, во второй практике финн занял первое место.

Этап в Венгрии проходит с 30 июля по 1 августа.

Дополнительная информация:

https://www.gpfans.com/en/f1-news/68044/bottas-declares-hungary-heat-as-like-quot-a-finnish-sauna-quot/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и Япония — в лидерах медального зачета, Россия — четвертая
Россия — Франция: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча гандболисток на Олимпиаде
Командный зачет Олимпиады: как идет Россия и чего ждать на финише Игр-2020?
Олимпиада, 31 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд