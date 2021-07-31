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Мик Шумахер попал в аварию в конце третьей практики «Гран-при Венгрии»

13:59
Болид Мика Шумахера после аварии. Фото Twitter
Болид Мика Шумахера после аварии. Фото Twitter
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Гонщик «Хаас» Мик Шумахер попал в аварию в конце третьей сессии свободных заездов «Гран-при Венгрии».

Немец врезался в ограждение и серьезно повредил левую часть своего болида. Пилот сумел самостоятельно покинуть место инцидента. Участие гонщика в квалификации под вопросом, поскольку механики могут не успеть восстановить машину к началу заезда.

Из-за аварии Шумахера третья практика была прервана. После того, как болид убрали с трассы, сессия была возобновлена.

«Гран-при Венгрии» проходит с 30 июля по 1 августа. Сегодня, 31 июля состоится квалификация. Начало — в 16.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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