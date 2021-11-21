Боттас потеряет три позиции на старте «Гран-при Катара»

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас потеряет три позиции на стартовой решетке «Гран-при Катара», сообщает ФИА.

Боттас получил штраф за игнорирование желтых флагов во время третьего сегмента квалификации. Флаги появились после аварии пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли, который проколол колесо.

В квалификации Боттас финишировал на третьем месте. Гонка «Гран-при Катара» состоится в 17:00 по московскому времени.