Боттас потеряет три позиции на старте «Гран-при Катара»
15:31
Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас потеряет три позиции на стартовой решетке «Гран-при Катара», сообщает ФИА.
Боттас получил штраф за игнорирование желтых флагов во время третьего сегмента квалификации. Флаги появились после аварии пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли, который проколол колесо.
В квалификации Боттас финишировал на третьем месте. Гонка «Гран-при Катара» состоится в 17:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.fia.com/documents/season/season-2021-1108/championships/fia-formula-one-world-championship-14
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