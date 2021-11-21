Ферстаппен оштрафован на пять позиций на старте «Гран-при Катара»
15:39
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен потеряет пять позиций на старте «Гран-при Катара».
Гонщика оштрафовали за то, что он не сбросил скорость под двойными желтыми флагами во время квалификации. В третьем сегменте Пьер Гасли из «Альфа Таури» попал в аварию и был вынужден остановиться на трассе.
В квалификации Ферстаппен занял второе место. Гонка «Гран-при Катара» состоится в 17:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.fia.com/documents/season/season-2021-1108/championships/fia-formula-one-world-championship-14
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