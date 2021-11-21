Ферстаппен оштрафован на пять позиций на старте «Гран-при Катара»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен потеряет пять позиций на старте «Гран-при Катара».

Гонщика оштрафовали за то, что он не сбросил скорость под двойными желтыми флагами во время квалификации. В третьем сегменте Пьер Гасли из «Альфа Таури» попал в аварию и был вынужден остановиться на трассе.

В квалификации Ферстаппен занял второе место. Гонка «Гран-при Катара» состоится в 17:00 по московскому времени.