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Боттас — о втором месте на «Гран-при Австрии»: «Это максимум, чего мы могли достичь»

18:44
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас оценил свое выступление на «Гран-при Австрии». Финн пришел к финишу вторым.

«Думаю, что как команда мы заработали достаточно много очков, учитывая отставание по скорости от «Ред Булла». Лично я рад попаданию на подиум и финишу на втором месте. Думаю, это максимум, чего мы могли сегодня достичь.

Наиболее жесткие шины держались хорошо. Да, ближе к концу гонки эффективность работы «харда» стала падать. При этом мы также удивлены тому, насколько быстры сегодня были Ландо Норрис и «Макларен», они смогли здорово на нас надавить.

До этапа на «Сильверстоуне» две недели, нас ждет много работы, но прямо сейчас мне хочется немного шампанского», — цитирует Боттаса BBC F1.

Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третья позиция у Ландо Норриса из «Макларена».

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/formula1/54910228

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