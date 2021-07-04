Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас оценил свое выступление на «Гран-при Австрии». Финн пришел к финишу вторым.

«Думаю, что как команда мы заработали достаточно много очков, учитывая отставание по скорости от «Ред Булла». Лично я рад попаданию на подиум и финишу на втором месте. Думаю, это максимум, чего мы могли сегодня достичь.

Наиболее жесткие шины держались хорошо. Да, ближе к концу гонки эффективность работы «харда» стала падать. При этом мы также удивлены тому, насколько быстры сегодня были Ландо Норрис и «Макларен», они смогли здорово на нас надавить.

До этапа на «Сильверстоуне» две недели, нас ждет много работы, но прямо сейчас мне хочется немного шампанского», — цитирует Боттаса BBC F1.

Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третья позиция у Ландо Норриса из «Макларена».