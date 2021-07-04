Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин подвел итоги «Гран-при Австрии». В гонке он финишировал последним — на 19-м месте.

«Мы выбрали альтернативную стратегию, перешли на два пит-стопа и это не сработало. Думаю, падение рабочих характеристик шин было не таким большим, как мы ожидали, но зато были синие флаги. Ты просто не можешь поддерживать свой темп, потому что приходится чаще останавливаться. Это был длинный день», — цитирует Мазепина официальный сайт команды.

Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришел гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Третья позиция у Ландо Норриса из «Макларена».