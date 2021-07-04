Мазепин — о последнем месте на «Гран-при Австрии»: «Мы выбрали альтернативную стратегию, которая не сработала»
19:21
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин подвел итоги «Гран-при Австрии». В гонке он финишировал последним — на 19-м месте.
«Мы выбрали альтернативную стратегию, перешли на два пит-стопа и это не сработало. Думаю, падение рабочих характеристик шин было не таким большим, как мы ожидали, но зато были синие флаги. Ты просто не можешь поддерживать свой темп, потому что приходится чаще останавливаться. Это был длинный день», — цитирует Мазепина официальный сайт команды.
Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришел гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Третья позиция у Ландо Норриса из «Макларена».
Дополнительная информация:
https://www.haasf1team.com/news/austrian-grand-prix-race-recap-1
Читайте также
Георгий Черданцев: «На матче с Финляндией сидел за воротами за 12 тысяч. Другие билеты были дороже — посчитал, что зрелище того не стоит. Оказался прав»
1
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю