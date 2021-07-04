Ферстаппен оценил работу болида после победы на «Гран-при Австрии»
18:27
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился эмоциями после победы на «Гран-при Австрии».
«Сегодня все прошло невероятным образом! Машина работала потрясающе, ехала как по рельсам! Управлять ей было одно удовольствие — причем на каждом комплекте шин. Да, перед началом уик-энда мы считались фаворитами, но довести дело до конца в любом случае непросто. Команда здорово поработала, эти две недели были невероятными», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
Второе место в гонке занял пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, третья позиция у Ландо Норрис из «Макларена».
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12348566/norris-takes-on-verstappen-hamilton-4th-austrian-gp-live
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