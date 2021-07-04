Ферстаппен оценил работу болида после победы на «Гран-при Австрии»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился эмоциями после победы на «Гран-при Австрии».

«Сегодня все прошло невероятным образом! Машина работала потрясающе, ехала как по рельсам! Управлять ей было одно удовольствие — причем на каждом комплекте шин. Да, перед началом уик-энда мы считались фаворитами, но довести дело до конца в любом случае непросто. Команда здорово поработала, эти две недели были невероятными», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Второе место в гонке занял пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, третья позиция у Ландо Норрис из «Макларена».