Боттас недоволен одногодичными контрактами в «Мерседесе»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас недоволен тем фактом, что ему предлагают одногодичные контракты. Финн считает, что это влияет на него.

- В какой-то момент возникла неопределенность относительно 2020-го, — цитирует Боттаса Motorsport. — Было много слухов. Я понятия не имел, что произойдет. Оставалось только ждать.

Это не лучшая ситуация для спортсмена, для гонщика. Трудно успокоиться, сосредоточиться на работе и освободиться от лишних мыслей. Это тяжело. Когда такое продолжается год за годом, каждый год твоей карьеры, в какой-то момент это становится занозой в заднице.

Здорово, что контракт уже подписан. Но в следующем году будет та же история. Хотя сейчас я не слишком беспокоюсь, потому что у меня хороший темп, мне нравится пилотировать и работать с командой. Надеюсь, они это оценят".