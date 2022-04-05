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Сегодня, 13:33

Бинотто заявил, что «Феррари» готова к гонке обновлений в сезоне-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что команда готова к гонке обновлений в сезоне-2022.

«Поддерживать уровень развития машины по ходу сезона — это всегда вызов, не только для нас, а для любой команды. Наши соперники очень сильны в этом плане, в то время как у «Феррари» с этим были проблемы в 2017 и 2018 годах.
Думаю, сейчас мы намного лучше готовы развивать машину по сравнению с прошлыми сезонами. Мы улучшили свои ресурсы, а именно процесс работы в аэротрубе и на симуляторе. В отличие от прошлого сейчас есть потолок бюджета, который повлияет на развитие машины, и это ключевой элемент. Мы постараемся не израсходовать весь лимит в первых гонках. К ближайшей гонке в Австралии серьезных обновлений не будет. Как только мы сможем привезти какие-то улучшения, то сделаем это», — приводит Autosport слова Бинотто.

После двух этапов сезона-2022 «Формулы-1» «Феррари» лидирует в Кубке конструкторов с 78 очками.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/binotto-ferrari-much-better-prepared-for-f1-title-fight-than-in-2018/9626471/
Формула-1
Феррари
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