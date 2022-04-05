Бинотто заявил, что «Феррари» готова к гонке обновлений в сезоне-2022

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что команда готова к гонке обновлений в сезоне-2022.

«Поддерживать уровень развития машины по ходу сезона — это всегда вызов, не только для нас, а для любой команды. Наши соперники очень сильны в этом плане, в то время как у «Феррари» с этим были проблемы в 2017 и 2018 годах.

Думаю, сейчас мы намного лучше готовы развивать машину по сравнению с прошлыми сезонами. Мы улучшили свои ресурсы, а именно процесс работы в аэротрубе и на симуляторе. В отличие от прошлого сейчас есть потолок бюджета, который повлияет на развитие машины, и это ключевой элемент. Мы постараемся не израсходовать весь лимит в первых гонках. К ближайшей гонке в Австралии серьезных обновлений не будет. Как только мы сможем привезти какие-то улучшения, то сделаем это», — приводит Autosport слова Бинотто.

После двух этапов сезона-2022 «Формулы-1» «Феррари» лидирует в Кубке конструкторов с 78 очками.