Норрис поделился мнением о неудачном старте сезона для «Макларена»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о неудачном старте сезона для его команды.

«Когда ты набираешь очки, добиваешься успехов, попадаешь на подиум — у тебя всегда моральный подъем. Всегда есть определенные ожидания, всегда хочется выступать хорошо. Трудно радоваться 16-му месту так же, как седьмому или восьмому. Позитив немного ушел.

Самое главное, что все сохраняют мотивацию. Даже если наши проблемы затянутся на два месяца, на шесть, семь или восемь гонок, я думаю, в команде все равно будут уверены, что мы способны прогрессировать и вернуться на свое место. Мы недовольны происходящим, но у нас есть мотивация и желание вернуть все на прежнее место», — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова Норриса.

После двух этапов сезона-2022 Норрис занимает 10-е место в личном зачете с 6 очками. «Макларен» идет на восьмой строчке в Кубке конструкторов, на счету команды также 6 очков.