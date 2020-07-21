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Бинотто уверен, что увольнения в «Феррари» не сделают машину быстрее

21 июля 2020, 23:32
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не считает, что увольнения помогут команде. Она занимает пятое место в Кубке конструкторов. Ранее сообщалось, что Бинотто близок к уходу со своей должности.

— Я верю в нашу команду, — цитирует Бинотто официальный сайт «Феррари». — Мы начали длительный процесс, цель которого — очередной цикл побед. Нужно время, вся компания понимает и поддерживает это видение. Вот почему меня удивляют некоторые истории в прессе. Увольнения не сделают машину быстрее.

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