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Руководитель «Феррари» предложил обязать виновных в авариях оплачивать ремонт болида пострадавшей стороне

22:36
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто предложил внести в регламент изменения, согласно которым команда гонщика, виновного в аварии, будет оплачивать ремонт болида пострадавшей стороне.

«Я думаю, что в ближайшем будущем этот вопрос стоит обсудить с руководителями других команд, ФИА и руководством «Ф-1». Совершенно очевидно, что даже когда вы ни в чем не виноваты, подобные инциденты наносят очень серьезный удар по бюджету.

Как мне кажется, нам стоит рассмотреть вариант, при котором в случае доказательства вины гонщика его команда или даже сам пилот будут хотя бы оплачивать командам ремонт. Думаю, это заставит гонщиков действовать более ответственно», — цитирует Бинотто Autosport.

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Иван Шитик все материалы автора

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