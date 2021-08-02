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Джордж Расселл проведет тесты шин за «Мерседес»

20:56
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На этой неделе на «Хунгароринге» начнется девятая и предпоследняя в этом году серия двухдневных тестов прототипов 18-дюймовых шин для следующего сезона, сообщает Motorsport.

На тестах будут работать несколько команд. В «Мерседесе» и «Феррари» проведут один день, в «Макларен» — оба. Команды предоставят машины двухлетней давности, доработанные под установку новых шин, своих механиков и гонщиков.

В «Мерседес» подтвердили, что единственный день тестов с ними проведет участник их молодежной программы и гонщик «Уильямс» Джордж Расселл.

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Иван Шитик все материалы автора

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