Джордж Расселл проведет тесты шин за «Мерседес»

На этой неделе на «Хунгароринге» начнется девятая и предпоследняя в этом году серия двухдневных тестов прототипов 18-дюймовых шин для следующего сезона, сообщает Motorsport.

На тестах будут работать несколько команд. В «Мерседесе» и «Феррари» проведут один день, в «Макларен» — оба. Команды предоставят машины двухлетней давности, доработанные под установку новых шин, своих механиков и гонщиков.

В «Мерседес» подтвердили, что единственный день тестов с ними проведет участник их молодежной программы и гонщик «Уильямс» Джордж Расселл.