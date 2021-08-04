Тиктума убрали из программы «Уильямса» за оскорбления Латифи и Росберга

«Уильямс» решил прекратить отношения с пилотом «Формулы-2» Дэном Тиктумом, сообщает сайт команды. Это решение было принято еще на прошлой неделе и «вступило в силу немедленно».

Перед «Гран-при Венгрии» Тиктум отметился неоднозначным перфомансом во время стрима на своем Twitch-канале. Он спел песню, в которой назвал боевого пилота «Уильямса» Николаса Латифи «дерьмом», а чемпиона мира 2016 года Нико Росберга — «обманщиком».

Кроме этого, Тиктум оскорбил болельщика, прокомментировавшего данное выступление, и сообщил, что Николас купил место в команде.