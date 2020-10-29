Берни Экклстоун: «Я надавил на владельца «Рейсинг Пойнт», чтобы тот подписал Феттеля»

Бывший промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал о своем влиянии на переход Себастьяна Феттеля в «Рейсинг Пойнт».

— Я серьезно надавил на владельца «Рейсинг Пойнт» Лоуренса Стролла, чтобы он взял Феттеля, — приводит GPBlog слова Экклстоуна. — Я сказал ему, как хорош Себастьян, что подписание с ним контракта пойдет на пользу и команде, и пилоту. Думаю, мои аргументы убедили Лоуренса. Мы с Феттелем много говорим по телефону. Я выслушиваю его и делюсь своей точкой зрения по поводу происходящего. Сейчас мало кто говорит о Себастьяне в позитивном ключе. В «Формуле-1» пилоты все еще зависимы от болидов, а «Феррари», похоже, не очень подходит Феттелю в данный момент.

Феттель займет место в «Рейсинг Пойнт» с сезона-2021.