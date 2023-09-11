Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:38

Бергер: «Ферстаппен и Сенна — лучшие гонщики «Формулы-1» за последние 50 лет»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший австрийский автогонщик Герхард Бергер назвал пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и трехкратного чемпиона мира Айртона Сенну лучшими гонщиками за последние 50 лет.

«Ферстаппен и Сенна уникальны в своем виде деятельности — они двое лучших, кого я видел за последние 50 лет. Шумахер и Хэмилтон также уникальные гонщики. Конечно, всегда нужно смотреть на статистику — оба фантастические. Также нужно учесть, что Сенна рано умер, а Ферстаппен еще молод», — заявил Бергер.

25-летний Ферстаппен является двукратным чемпионом мира. Всего за свою карьеру он 91 раз поднимался на подиум. На его счету 28 поулов и 47 побед. В текущем сезоне нидерландский автогонщик возглавляет общий зачет «Формулы-1», набрав 364 очка.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2023/09/11/verstappen-one-of-the-two-best-f1-drivers-in-the-last-50-years-berger/
Формула-1
Макс Ферстаппен
1
1
Читайте также
Джокович — о футболке с Коби: «Он всегда был рядом и поддерживал меня»
Медведев уступил Джоковичу в финале US Open-2023
Путин подписал указ о получении полной компенсации военной пенсии
Маск отверг обвинения в госизмене за отказ активировать Starlink у берегов Крыма
Пушилин сообщил о серьезных потерях ВСУ в Опытном
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Феттель — о рекорде Ферстаппена: «Я могу лишь поаплодировать»
Новости
RSS RSS
Все новости