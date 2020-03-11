Бахрейн может принять еще один этап «Формулы-1», если гонку во Вьетнаме отменят

Бахрейн может принять два этапа «Формулы-1» в сезоне-2020, сообщает GPToday. По информации источника, на автодроме в Сахире может состояться еще одна гонка в связи с возможной отменой «Гран-при Вьетнама» из-за эпидемии коронавируса.

— Генеральный директор «Формулы-1» Чейз Кэри сейчас во Вьетнаме, вероятно, он решит, проводить гонку или нет, и определяется с возможными вариантами. Больше информации станет известно через 48 часов, — приводит GPToday слова источника, близкого к ситуации.

«Гран-при Бахрейна» пройдет с 20 по 22 марта. В случае, если этап во Вьетнаме будет отменен, вместо него с 3 по 5 апреля пройдет еще один этап в Бахрейне.