Азербайджан намерен отказаться от проведения гонки «Формулы-1» в 2020 году

Промоутеры «Гран-при Азербайджана» «Формулы-1» на видеоконференции заявили о том, что не хотят проводить гонку в условиях пандемии коронавируса, сообщает Motorsport. Азербайджан намерен отказаться от проведения «Гран-при» в 2020 году из-за распространения пандемии.

Организаторы гонок «Формулы-1» в Баку хотят избежать невосполнимых расходов, а также опасаются, что большое скопление людей может привести к распространению в стране коронавируса, поэтому заявили о нежелании в таких условиях проводить гонку.

Ранее сообщалось о том, что «Гран-при Азербайджана», запланированный на 5-7 июня, должен стать первым этапов в обновленном календаре чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2020 года из-за отмены всех весенних гонок по причине распространения COVID-19. Кроме того, организаторы «Гран-при Канады» также заявили о том, что могут отменить проведение своей гонки.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 311 988 человек. Умерших — 13 407, выздоровевших — 93 790. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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