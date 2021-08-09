Дисквалификация Феттеля на «Гран-при Венгрии» осталась в силе
20:42
Стюарды апелляцию «Астон Мартин» по поводу дисквалификации гонщика Себастьяна Феттеля в Венгрии и решили оставить первоначальный вердикт в силе, сообщает сайт «Формулы-1».
Напомним, пилот финишировал вторым в гонке, но через несколько часов после финиша был удален из протокола. В баке его болида было недостаточно топлива для взятия контрольной пробы технической комиссией — 0,3 литра вместо одного, необходимого по регламенту.
Победителем гонки в Венгрии стал французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон. После дисквалификации Феттеля на второе место поднялся британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а третьим стал испанец Карлос Сайнс из «Феррари».
Читайте также
«Рубин» — «Ахмат»: Кукуян сначала все сделал правильно. Зачем вмешался ВАР и все испортил? Вратарь удален ошибочно
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю