Дисквалификация Феттеля на «Гран-при Венгрии» осталась в силе

Стюарды апелляцию «Астон Мартин» по поводу дисквалификации гонщика Себастьяна Феттеля в Венгрии и решили оставить первоначальный вердикт в силе, сообщает сайт «Формулы-1».

Напомним, пилот финишировал вторым в гонке, но через несколько часов после финиша был удален из протокола. В баке его болида было недостаточно топлива для взятия контрольной пробы технической комиссией — 0,3 литра вместо одного, необходимого по регламенту.

Победителем гонки в Венгрии стал французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон. После дисквалификации Феттеля на второе место поднялся британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а третьим стал испанец Карлос Сайнс из «Феррари».