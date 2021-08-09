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Дисквалификация Феттеля на «Гран-при Венгрии» осталась в силе

20:42
Себастьян Феттель. Фото Reuters
Себастьян Феттель. Фото Reuters
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Стюарды апелляцию «Астон Мартин» по поводу дисквалификации гонщика Себастьяна Феттеля в Венгрии и решили оставить первоначальный вердикт в силе, сообщает сайт «Формулы-1».

Напомним, пилот финишировал вторым в гонке, но через несколько часов после финиша был удален из протокола. В баке его болида было недостаточно топлива для взятия контрольной пробы технической комиссией — 0,3 литра вместо одного, необходимого по регламенту.

Победителем гонки в Венгрии стал французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон. После дисквалификации Феттеля на второе место поднялся британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а третьим стал испанец Карлос Сайнс из «Феррари».

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Иван Шитик все материалы автора

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