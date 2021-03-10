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Армстронг стал лучшим в финальный день тестов «Формулы-2», Шварцман — 6-й

17:30
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Новозеландский гонщик DAMS Маркус Арсмтронг возглавил протокол финального дня тестов «Формулы-2».

В шесть сотых от времени новозеландца уместились гонщики Hitech Лиам Лоусон и Юри Випс, а также Гуанью Чжоу из UNI-Vitruosi. Россиянин Роберт Шварцман стал до обеда шестым, хотя проехал меньше всех кругов — 20.

Участники «Формулы-2» завершили предсезонную подготовку и вновь соберутся в Бахрейне в последний уик-энд марта, когда пройдет первый этап регулярного чемпионата.

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