Новозеландский гонщик DAMS Маркус Арсмтронг возглавил протокол финального дня тестов «Формулы-2».

В шесть сотых от времени новозеландца уместились гонщики Hitech Лиам Лоусон и Юри Випс, а также Гуанью Чжоу из UNI-Vitruosi. Россиянин Роберт Шварцман стал до обеда шестым, хотя проехал меньше всех кругов — 20.

COMBINED TIMES ?



A speedy morning for our cohort, with race runs the focus for the afternoon! Check out the fastest times from our final pre-season day in Sakhir ?#F2 #F2Testing pic.twitter.com/UqucJQhm83 — Formula 2 (@FIA_F2) March 10, 2021

Участники «Формулы-2» завершили предсезонную подготовку и вновь соберутся в Бахрейне в последний уик-энд марта, когда пройдет первый этап регулярного чемпионата.