«Хаас» показал комбинезоны Мазепина и Шумахера.

Команда Формулы-1 «Хаас» опубликовала в Twitter фотографии пилотов в новых комбинезонах, которые они будут использовать в новом сезоне.

Костюмы Никиты Мазепина и Мика Шумахера полностью выполнены в белом цвете, но немного отличаются. У россиянина на груди расположен логотип МГУ. А у его партнера по команде появился логотип немецкой компании 1&1.

Ранее команда «Хаас» представила новый болид, в расцветке которого комментаторы заметили намек на изображение российского триколора. В представленных комбинезонах полностью отсутствует намек на российский флаг.

Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут в Бахрейне с 12 по 14 марта. Там же 28 марта состоится первая гонка сезона-2021.