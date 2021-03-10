«Хаас» показал комбинезоны Мазепина и Шумахера.
Команда Формулы-1 «Хаас» опубликовала в Twitter фотографии пилотов в новых комбинезонах, которые они будут использовать в новом сезоне.
Костюмы Никиты Мазепина и Мика Шумахера полностью выполнены в белом цвете, но немного отличаются. У россиянина на груди расположен логотип МГУ. А у его партнера по команде появился логотип немецкой компании 1&1.
Ранее команда «Хаас» представила новый болид, в расцветке которого комментаторы заметили намек на изображение российского триколора. В представленных комбинезонах полностью отсутствует намек на российский флаг.
Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут в Бахрейне с 12 по 14 марта. Там же 28 марта состоится первая гонка сезона-2021.
All checked in ??— Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 10, 2021
Loving our new white race suits btw ???#HaasF1 pic.twitter.com/3Qqu52uyIz
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