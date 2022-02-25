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Сегодня, 15:49

«Альпин» досрочно завершил участие в предсезонных тестах в Барселоне из-за проблем болида с гидравликой

Иван Торопцев
Корреспондент

«Альпин» объявил о досрочном завершении участия в предсезонных тестах «Формулы-1» в Барселоне.

Согласно заявлению, у болида французской команды обнаружены проблемы с гидравликой после того, как машина остановилась и задымилась на трассе во время сегодняшней утренней сессии. «Альпин» продолжит работу над ремонтом автомобиля, но не сможет отправить его на трассу во время сегодняшней вечерней тестовой сессии, которая станет последней.

По итогам тестов болид «Альпин» успел провести 266 кругов на трассе в Барселоне.

Следующие предсезонные тесты пройдут в Бахрейне с 10 по 12 марта, за неделю до первого этапа сезона-2022, который также пройдет на трассе в Сахире.

Формула-1
Альпин
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