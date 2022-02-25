«Альпин» досрочно завершил участие в предсезонных тестах в Барселоне из-за проблем болида с гидравликой

«Альпин» объявил о досрочном завершении участия в предсезонных тестах «Формулы-1» в Барселоне.

Согласно заявлению, у болида французской команды обнаружены проблемы с гидравликой после того, как машина остановилась и задымилась на трассе во время сегодняшней утренней сессии. «Альпин» продолжит работу над ремонтом автомобиля, но не сможет отправить его на трассу во время сегодняшней вечерней тестовой сессии, которая станет последней.

По итогам тестов болид «Альпин» успел провести 266 кругов на трассе в Барселоне.

The team has successfully completed 266 laps during the three days of the Barcelona shakedown. Repairs on the car will continue, and as a result we won't be running for the remainder of the day. We look forward to be back in action at the next test in Bahrain.#F1Testing — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 25, 2022

Следующие предсезонные тесты пройдут в Бахрейне с 10 по 12 марта, за неделю до первого этапа сезона-2022, который также пройдет на трассе в Сахире.