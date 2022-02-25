«Формула-1» объявила об отмене «Гран-при России»

Российский этап «Формулы-1» в Сочи отменен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу чемпионата.

«В четверг «Формула-1», Международная автомобильная федерация и команды обсудили позицию нашего спорта, и решение заключается в том, что, принимая во внимание мнение соответствующих заинтересованных сторон, проведение «Гран-при России» невозможно в нынешних обстоятельствах», — приводит ТАСС текст заявления руководства «Формулы-1».

В сезоне-2022 «Гран-при России» должен был пройти с 23 по 25 сентября. «Формула-1» проводила этап в России с 2014 года.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.