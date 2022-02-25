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Сегодня, 16:49

Оксана Косаченко: «Гран-при в Сочи» был одним из самых ярких этапов «Формулы-1»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко прокомментировала «СЭ» приостановку сотрудничества «Формулы-1» и «Росгонок» по проведению «Гран-при России».

«Гран-при в Сочи» был одним из самых ярких этапов. Очень четко, очень структурно и правильно организованный. Ребята, которые делали все эти годы предыдущие этапы, большие молодцы», — сказала Косаченко «СЭ».

25 февраля было объявлено, что действие договора между официальным промоутером «Гран-при России» АНО «РОСГОНКИ» и «Формулой-1» приостановлено.

Отметим, что приобретенные билеты не аннулируются, так как остается вероятность, что этап состоится и пройдет в запланированные ранее сроки.

Формула-1
Оксана Косаченко
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