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Сегодня, 11:58

Норрис доволен четвертым местом в квалификации на «Гран-при Австралии»

Гонщик «Макларен» Норрис доволен четвертым местом в квалификации на «Гран-при Австралии»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал свое выступление в квалификации на «Гран-при Австралии», по итогам которой он занял четвертое место.

«У нас были проблемы с выходом во второй сегмент квалификации в Бахрейне, но зато в Саудовской Аравии мы почти попали в третий сегмент. Теперь четвертое место — это намного выше, чем все, что было раньше, и это очень приятно.
Команда сделала несколько маленьких шагов вперед, но, если быть реалистом — наша машина просто немного быстрее на трассе в Австралии, чем на других автодромах, и это главная причина прогресса», — цитирует Sky Sports Норриса.

Гонка в Австралии состоится завтра, 10 апреля. Начало — в 8.00 (мск).

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12585830/australian-gp-live-updates-from-qualifying-as-charles-leclerc-and-max-verstappen-face-new-rivals-in-melbourne
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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