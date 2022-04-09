Норрис доволен четвертым местом в квалификации на «Гран-при Австралии»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал свое выступление в квалификации на «Гран-при Австралии», по итогам которой он занял четвертое место.

«У нас были проблемы с выходом во второй сегмент квалификации в Бахрейне, но зато в Саудовской Аравии мы почти попали в третий сегмент. Теперь четвертое место — это намного выше, чем все, что было раньше, и это очень приятно.

Команда сделала несколько маленьких шагов вперед, но, если быть реалистом — наша машина просто немного быстрее на трассе в Австралии, чем на других автодромах, и это главная причина прогресса», — цитирует Sky Sports Норриса.

Гонка в Австралии состоится завтра, 10 апреля. Начало — в 8.00 (мск).