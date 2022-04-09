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Сегодня, 12:24

Стролла оштрафовали за столкновение с Латифи во время квалификации на «Гран-при Австралии»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартина» Лэнс Стролл получил штраф за аварию во время квалификации на «Гран-при Австралии».

В конце первого сегмента Стролл столкнулся с гонщиком «Уильямса» Николасом Латифи.

Стролл оштрафован на 3 позиции на старте гонки, также он получил 2 штрафных балла. Отметим, что фактически положение канадца на стартовой решетке не изменится, поскольку он занял последнее, 20-е место в квалификации.

Гонка в Австралии состоится завтра, 10 апреля. Начало — в 8.00 по московскому времени.

Формула-1
Астон Мартин
Уильямс
Лэнс Стролл
Николас Латифи
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