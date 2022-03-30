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30 марта, 21:38

Валттери Боттас доволен стартом сезона «Формулы-1»

Боттас отреагировал на старт сезона в «Формуле-1»
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Финский пилот команды «Альфа Ромео» Валттери Боттас положительно оценил старт сезона-2022 «Формулы-1» для своей команды.

«Думаю, это можно назвать своего рода наилучшим сценарием развития события для нашего первого совместного сезона, который я только мог представить, учитывая информацию, которая у меня была. Так что да, определенно, я очень рад тому, какое решение принял, доволен ситуацией в целом и получаю удовольствие от выступлений. Если мы продолжим улучшить машину, то в будущем, без сомнений, сможем стабильно бороться за попадание в третий сегмент квалификации и финиш в топ-10 в гонках», — цитирует Боттаса Motosport.

На Гран-при Бахрейна Боттас занял шестое место. На Гран-при Саудовской Аравии 32-летний финский гонщик сошел с дистанции из-за проблем с болидом.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет 10 апреля в Мельбурне (Австралия).

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/bottas-alfa-romeo-strong-early-form/9458488/
Формула-1
Валттери Боттас
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