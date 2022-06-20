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Сегодня, 01:30

Алонсо получил 5-секундный штраф и опустился на девятое место по итогам «Гран-при Канады»

Сергей Разин
корреспондент
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Фернандо Алонсо.
Фото Reuters

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо был оштрафован на 5 секунд по итогам «Гран-при Канады», сообщается на официальном сайте «Формулы-1».

Испанского гонщика наказали за борьбу с пилотом «Альфа Ромео» Валттери Боттасом. Стюарды посчитали, что Алонсо нарушил правила, и оштрафовали его на пять секунд. Испанец может подать апелляцию.

После пятисекундного штрафа Алонсо опустился с седьмого места на девятое. Его опередили пилоты «Альфа Ромео» Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу.

Формула-1
Альпин
Фернандо Алонсо
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