Алонсо получил 5-секундный штраф и опустился на девятое место по итогам «Гран-при Канады»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо был оштрафован на 5 секунд по итогам «Гран-при Канады», сообщается на официальном сайте «Формулы-1».

Испанского гонщика наказали за борьбу с пилотом «Альфа Ромео» Валттери Боттасом. Стюарды посчитали, что Алонсо нарушил правила, и оштрафовали его на пять секунд. Испанец может подать апелляцию.

После пятисекундного штрафа Алонсо опустился с седьмого места на девятое. Его опередили пилоты «Альфа Ромео» Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу.