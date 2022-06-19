Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в «Гран-при Канады».

Второе место занял гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Третьим финишировал Льюис Хэмилтон из «Мерседес». По итогам гонки Ферстаппен опередил Сайнса на 0,9 секунды.

«Появление машины безопасности совсем не помогло. В целом команда «Феррари» была очень быстра в гонке, поэтому мне было очень сложно оторваться, даже на свежих шинах. Концовка была действительно захватывающая. Я выкладывался на полную, и Карлос делал то же самое. Последние несколько кругов были очень веселыми. К счастью, в этом сезоне мы быстрее на прямых, и это очень помогает», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

Для 24-летнего пилота эта победа стала дебютной в карьере в Монреале (Канада).