Алонсо: «Я пилотировал в поворотах как камикадзе»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал выступление на «Гран-при Канады».

«Я пытаюсь быть выше, чем на 7-м или 6-м месте. Мы были лучше, чем наши итоговые места. Если нам не удалось подняться на подиум или хотя бы оказаться на четвертом месте, то это из-за проблем с надежностью. Возможно, нам немного не повезло с виртуальной машиной безопасности. Но мы не можем контролировать везение, а надежность болида должна быть выше.

У нас возникла проблема с двигателем на 20-м круге. Мы очень рано переставали использовать энергию на прямых. Пытались устранить это, но не удалось. Я пытался просто выжить. Пытаясь попасть в зону DRS, я пилотировал в поворотах перед точкой детекции как камикадзе, потому что DRS была моей единственной защитой на прямых. К счастью, смогли добраться до финиша и набрали немного очков», — цитирует Алонсо Racefans.

Алонсо был наказан за борьбу с пилотом «Альфа Ромео» Валттери Боттасом. Стюарды посчитали, что Алонсо нарушил правила, и оштрафовали его на пять секунд. Испанец может подать апелляцию.

После пятисекундного штрафа Алонсо опустился с седьмого места на девятое. Его опередили пилоты «Альфа Ромео» Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу.