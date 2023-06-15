Алонсо поделился ожиданиями от «Гран-при Канады»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что с «Гран-при Канады» у него связаны прекрасные воспоминания.

«У нас были довольно напряженные два подряд этапа в Монако и Испании, где в итоге мы, как команда, смогли заработать 32 очка. Гонка в Монреале — действительно исторический «Гран-при» для «Формулы-1», у меня с этим этапом связаны прекрасные воспоминания. Например, в прошлом году, после хаотичной квалификации в дождевых условиях, в гонке я стартовал со второй позиции. И в эти выходные тоже вполне может пойти дождь, так что нужно будет внимательно следить за ситуацией», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

«Гран-при Канада» пройдет с 16 по 18 июня.