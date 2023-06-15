Хюлькенберг, Магнуссен и Фиттипальди выступят за «Хаас» на шинных тестах «Пирелли»

Команда «Хаас» определилась с составом пилотов на шинные тесты с «Пирелли».

«Хаас» и «Пирелли» проведут тесты 11-12 июля на автодроме «Сильверстоун».

В первый день тестов за «Хаас» будут выступать Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен — разделив между собой утреннюю и вечернюю сессии. Весь второй день за рулем болида проведет резервный пилот «Хааса» Пьетро Фиттипальди.

На этих тестах команды опробуют покрышки для сезона-2024.