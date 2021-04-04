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Алонсо назвал лучший для себя сезон «Формулы-1» в карьере

11:59
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Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо назвал сезон-2012 лучшим для себя в «Королевских гонках».

«С точки зрения пилотажа, результатов и извлечения максимума из болида сезон-2012 был лучшим для меня. Пожалуй, в тот год я постоянно показывал 100 процентов своих способностей. Надеюсь, что скоро вернусь к этой же форме спустя два года перерыва в «Формуле-1». Мне любопытно посмотреть, насколько мне помогут накопленные знания», — приводит PlanetF1 слова Алонсо.

В сезоне-2012 Алонсо, выступавший за «Феррари», занял второе место в личном зачете пилотов, уступив 3 очка Себастьяну Феттелю из «Ред Булл».

В сезоне-2021 39-летний испанец вернулся в «Формулу-1» после двухлетней паузы, став боевым пилотом команды «Альпин».

Дополнительная информация:

https://www.planetf1.com/news/fernando-alonso-2012-strongest-f1-season/

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