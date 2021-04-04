Леклер: «Уже хочу продлить контракт с «Феррари»

В конце 2019 года Шарль Леклер подписал с «Феррари» пятилетний контракт после всего одного сезона в команде. Его соглашение действует еще четыре сезона, однако монегаск уже заговорил о возможном продлении сделки.

«У меня контракт до конца 2024 года, но я уже хотел бы его продлить, — сказал Леклер в интервью La Repubblica. — Я хочу остаться здесь дольше. Я верю в «Феррари» и людей, которые на нее работают. Я на 100% сосредоточен на себе и постоянно работаю над собой».

В прошлом сезоне Леклер стал восьмым в личном зачете.