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Леклер: «Уже хочу продлить контракт с «Феррари»

17:35
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В конце 2019 года Шарль Леклер подписал с «Феррари» пятилетний контракт после всего одного сезона в команде. Его соглашение действует еще четыре сезона, однако монегаск уже заговорил о возможном продлении сделки.

«У меня контракт до конца 2024 года, но я уже хотел бы его продлить, — сказал Леклер в интервью La Repubblica. — Я хочу остаться здесь дольше. Я верю в «Феррари» и людей, которые на нее работают. Я на 100% сосредоточен на себе и постоянно работаю над собой».

В прошлом сезоне Леклер стал восьмым в личном зачете.

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