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Уэббер считает, что Хэмилтон закончит карьеру через год

07:58
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Бывший пилот «Ред Булл» Марк Уэббер заявил, что семикратный чемпион «Формулы-1», гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон завершит карьеру после сезона-2022.

«Льюис определенно идет к завершению карьеры. Слишком смело думать, что он будет выступать еще три года или больше. Возможно, еще два. Один год — точно, и это имеет смысл, ведь в 2022 году вступает в силу новый регламент», приводит PlanetF1 слова Уэббера.

Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года.

Дополнительная информация:

https://www.planetf1.com/news/mark-webber-lewis-hamilton-retirement/

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