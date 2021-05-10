Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение российского гонщика команды «Хаас» Никиты Мазепина встать на колено перед стартом «Гран-при Испании».

«Никита Мазепин правильно сделал, что встал на колено перед «Гран-при Испании». Он проявил знак уважения к ветеранам, и я его в этом поддерживаю. Также солидарен с ним в том, что он до этого не приклонял колено в поддержку движения Black Lives Matter. Потому что русские ни перед кем не должны вставать. Наоборот, все остальные страны пускай преклоняются. Особенно Америка и вся Европа. Потому что 90 % победы зависело от русских», — сказал Тихонов «СЭ».

После гонки Мазепин объяснил, почему преклонил колено перед стартом «Гран-при Испании». Он написал в Instagram, что сделал это в знак уважения ветеранам Великой Отечественной войны.

(Вероника Ротенберг)