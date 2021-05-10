«Гран-при Турции» может быть отменен или заменен на этап в Муджелло

Проведение «Гран-при Турции» находится под угрозой срыва. После того, как власти Великобритании внесли Турцию в список стран «красной зоны» из-за сильного роста количества заболеваний коронавирусом, команды «Формулы-1» в случае посещения страны столкнутся с серьезными ограничениями в дальнейшем, сообщает Auto Motor und Sport.

В качестве одного из вариантов рассматривается возможность обмена датами проведения гонок между этапами в Турции и в Баку (7 и 13 июня). Это позволит частично решить проблему с логистикой. Однако власти Азербайджана и Турции пока не одобрили данный план.

Также рассматриваются варианты проведения гонок на одном из «запасных» автодромов — например, в Муджелло, где «Формула-1» уже проводила Гран-при в прошлом году. Также возможно и проведение Гран-при Германии, но только на «Хоккенхаймринге».