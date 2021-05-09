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Мазепин объяснил, почему преклонил колено перед «Гран-при Испании»

22:10
Никита Мазепин. Фото Instagram
Никита Мазепин. Фото Instagram
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин объяснил, почему преклонил колено перед стартом гонки «Гран-при Испании». Он написал в Instagram, что сделал это в знак уважения ветеранам Великой Отечественной войны.

«Я хочу объяснить свои действия перед гонкой. Прошло 76 лет с дня Победы, и никто этого не забыл. Я преклонил колено в знак уважения Ветеранам и людям причастным к Победе. Спасибо!» — написал Мазепин.

Публикация от Nikita Mazepin (@nikita_mazepin)

Мазепин финишировал на Гран-при Испании с 19-м результатом.

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