Мазепин объяснил, почему преклонил колено перед «Гран-при Испании»

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин объяснил, почему преклонил колено перед стартом гонки «Гран-при Испании». Он написал в Instagram, что сделал это в знак уважения ветеранам Великой Отечественной войны.

«Я хочу объяснить свои действия перед гонкой. Прошло 76 лет с дня Победы, и никто этого не забыл. Я преклонил колено в знак уважения Ветеранам и людям причастным к Победе. Спасибо!» — написал Мазепин.

Мазепин финишировал на Гран-при Испании с 19-м результатом.