Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хэмилтон намерен договориться о контракте с «Мерседесом» до летнего перерыва

12:46
Теги:

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, когда планирует начать переговоры о новом контракте.

«Мы не хотим торопиться, однако, следует действовать разумно и начать переговоры. Они очень сложные, так что, надеюсь, скоро мы начнем – главное, чтобы они не помешали работе.

Не хочу оказаться в том же положении, как в январе и феврале. Это испортило мне всю зиму и, уверен, не пошло на руку Тото Вольффу. Не сказал бы, что получилось по-настоящему отдохнуть. Впереди много гонок, но будет здорово что-нибудь подготовить до летнего перерыва. Тогда получится начать отпуск, имея четкое представление о будущем», - приводит слова Хэмилтона BBC.

Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года. Он перешел в «Мерседес» в 2013 году. В качестве пилота немецкой команды 36-летний британец выиграл 6 чемпионских титулов. Действующее соглашение рассчитано до конца сезона.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/formula1/57039920

Читайте также

«Нганну пришел ко мне худым и без нокаут-силы. UFC отказывались его брать 12 раз»
Микроавтобус разворотило: кадры с места смертельного ДТП в Татарстане
Гляжу в озера синие: Румыния решила потягаться с Россией в Черном море
Какая вы мама по знаку зодиака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд