Хэмилтон намерен договориться о контракте с «Мерседесом» до летнего перерыва

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, когда планирует начать переговоры о новом контракте.

«Мы не хотим торопиться, однако, следует действовать разумно и начать переговоры. Они очень сложные, так что, надеюсь, скоро мы начнем – главное, чтобы они не помешали работе.

Не хочу оказаться в том же положении, как в январе и феврале. Это испортило мне всю зиму и, уверен, не пошло на руку Тото Вольффу. Не сказал бы, что получилось по-настоящему отдохнуть. Впереди много гонок, но будет здорово что-нибудь подготовить до летнего перерыва. Тогда получится начать отпуск, имея четкое представление о будущем», - приводит слова Хэмилтона BBC.

Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года. Он перешел в «Мерседес» в 2013 году. В качестве пилота немецкой команды 36-летний британец выиграл 6 чемпионских титулов. Действующее соглашение рассчитано до конца сезона.