Албон: «После перехода в «Уильямс» сказал Расселлу, что я должен ему пару кружек пива»
Гонщик Александр Албон, который будет выступать за «Уильямс» с сезона-2022, рассказал, что поблагодарил нынешнего пилота английской команды Джорджа Расселла.
«Мы с Джорджем — близкие друзья. Я бы сказал, что он даже чересчур меня поддерживает. Насколько я помню, в руководстве говорили, что не могут серьезно воспринимать мнение Джорджа, потому что он слишком сильно показывает, что находится на моей стороне. Было забавно слышать это. После того, как я перешел в «Уильямс», я сказал ему, что должен ему пару кружек пива. Надеюсь, мы вместе поужинаем и отпразднуем наши переходы», — приводит Autosport слова Албона.
С сезона-2022 Албон займет в «Уильямс» место Расселла, который переходит в «Мерседес».
Дополнительная информация:
https://www.autosport.com/f1/news/albon-owes-russell-a-couple-of-beers-for-williams-seat-assistance/6669806/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю