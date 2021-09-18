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Мик Шумахер: «Я бы отдал все ради того, чтобы поговорить с отцом»

13:45
Мик Шумахер. Фото Instagram
Мик Шумахер. Фото Instagram
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Гонщик «Хаас» Мик Шумахер рассказал о желании поговорить со своим отцом, семикратным чемпионом «Формулы-1» Михаэлем Шумахером.

«Теперь мы с отцом понимали бы друг друга лучше, потому что говорили бы на одном и том же языке — языке гонок. Нам было бы много о чем поговорить. Большую часть времени я думаю об этом, о том, как было бы круто поговорить с отцом. Я бы отдал все только ради этого», — приводит F1i со ссылкой на документальный фильм Netflix о Михаэле Шумахере слова Шумахера-младшего.

Михаэль Шумахер продолжает восстанавливаться от серьезных травм головы, полученных в декабре 2013 года на горнолыжном курорте в Альпах. После этого инцидента немец ни разу не появлялся на публике, а его семья не комментирует состояние здоровья легендарного гонщика.

Дополнительная информация:

https://f1i.com/news/418745-schumacher-would-give-up-everything-to-talk-f1-with-his-dad.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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