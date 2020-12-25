90-летний Экклстоун впервые показал своего пятимесячного сына

В сети появилось фото бывшего главы «Формулы-1», 90-летнего Берни Экклстоуна с его пятимесячным сыном.

Супруга Экклстоуна Фабиана опубликовала снимок у себя в Instagram с разрешения мужа.

«Берни сказал: «Только раз в год!». Надеюсь, вам понравилось. С Рождеством!» — написала Фабиана.

Берни Экклстоун женат на Фабиане Флози с 2012 года. 1 июля 2020 года у них родился сын Эйс. У Экклстоуна есть три дочери: 65-летняя Дебора, 35-летняя Тамара и 31-летняя Петра. У экс-руководителя «Формулы-1» также есть 5 внуков и 1 правнук.