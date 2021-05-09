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Многократный чемпион России по мотокроссу умер после падения на тренировке

18:56

Пятикратный чемпион России по мотокроссу в классе «мотоциклы с коляской» Роман Кох умер после падения на тренировке в Свердловской области, сообщает ТАСС

«Невосполнимую утрату понес мотоспорт и весь наш коллектив — скончался наш друг и боевой товарищ, чемпион России, именитый мотогонщик, неоднократный победитель соревнований по мотокроссу на мотоциклах с колясками Роман Кох», — говорится в сообщении Центра технических видов спорта (ЦТВС) региона.

В центре уточнили, что во время тренировки Роман допустил падение и позже скончался.

Коху было 33 года, он проживал в Верхней Пышме и выступал за команду ЦТВС Каменска-Уральского. Он пять раз становился чемпионом России, принимал участие в чемпионатах мира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11331663

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