Два мотокроссера столкнулись в воздухе на тренировке и получили серьезные травмы

Двое спортсменов столкнулись на тренировке мотокроссеров в Новошахтинске Ростовской области, сообщает РЕН ТВ.

Мотокроссеры выполняли прыжки на земляном валу. Во время трюка один из них не рассчитал высоту и траекторию, в результате чего зацепил колесом мотоцикла голову второго водителя.

Отмечается, что пострадавшего мотокроссера доставили в реанимационное отделение — после инцидента он впал в кому. Второй участник ДТП также получил травмы и находится в больнице.