Два мотокроссера столкнулись в воздухе на тренировке и получили серьезные травмы
Двое спортсменов столкнулись на тренировке мотокроссеров в Новошахтинске Ростовской области, сообщает РЕН ТВ.
Мотокроссеры выполняли прыжки на земляном валу. Во время трюка один из них не рассчитал высоту и траекторию, в результате чего зацепил колесом мотоцикла голову второго водителя.
Отмечается, что пострадавшего мотокроссера доставили в реанимационное отделение — после инцидента он впал в кому. Второй участник ДТП также получил травмы и находится в больнице.
Источник: РЕН ТВ
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