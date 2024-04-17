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Сегодня, 18:20

Два мотокроссера столкнулись в воздухе на тренировке и получили серьезные травмы

Алина Савинова
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Двое спортсменов столкнулись на тренировке мотокроссеров в Новошахтинске Ростовской области, сообщает РЕН ТВ.

Мотокроссеры выполняли прыжки на земляном валу. Во время трюка один из них не рассчитал высоту и траекторию, в результате чего зацепил колесом мотоцикла голову второго водителя.

Отмечается, что пострадавшего мотокроссера доставили в реанимационное отделение — после инцидента он впал в кому. Второй участник ДТП также получил травмы и находится в больнице.

Источник: РЕН ТВ
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