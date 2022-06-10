Семья мотогонщиков погибла на самой опасной трассе в мире в Мэне

Отец и сын Роджер и Брэдли Стоктоны погибли в аварии во время гонок ТТ на острове Мэн, сообщает Autosport.

На последнем круге их сайдкар на огромной скорости вылетел с трассы и перевернулся. В аварию попали 56-летний Роджер Стоктон и его 21-летний сын Брэдли.

Для Стоктона-старшего эта была 20-я гонка в серии, его сын дебютировал в соревнованиях.

Таким образом, за десять дней фестиваля погибли уже пять спортсменов. 4 июня погибли французы Оливье Лаворель и Сезар Шараль, выступавшие в классе мотоцикл с коляской, а 7 июня мотогонщик Дэви Морган из Северной Ирландии.

Трасса на острове Мэн, гонки на которой проводятся с 1907 года, считается одной из самых опасных в мире.