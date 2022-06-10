Авто / мото
Мотоспорт
Новости Формула-1 Автоспорт Ралли
Главная
Авто-мото
Мотоспорт

Сегодня, 23:19

Семья мотогонщиков погибла на самой опасной трассе в мире в Мэне

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Отец и сын Роджер и Брэдли Стоктоны погибли в аварии во время гонок ТТ на острове Мэн, сообщает Autosport.

На последнем круге их сайдкар на огромной скорости вылетел с трассы и перевернулся. В аварию попали 56-летний Роджер Стоктон и его 21-летний сын Брэдли.

Для Стоктона-старшего эта была 20-я гонка в серии, его сын дебютировал в соревнованиях.

Таким образом, за десять дней фестиваля погибли уже пять спортсменов. 4 июня погибли французы Оливье Лаворель и Сезар Шараль, выступавшие в классе мотоцикл с коляской, а 7 июня мотогонщик Дэви Морган из Северной Ирландии.

Трасса на острове Мэн, гонки на которой проводятся с 1907 года, считается одной из самых опасных в мире.

1
0
Читайте также
«Спартак» за один день поменял тренера: что произошло
Воспитанник «Барсы», помощник помощника «тренеришки». Кто такой Гильермо Абаскаль, которого «Спартак» назначил главным тренером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Британский мотогонщик погиб в аварии на трассе
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости