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Сегодня, 13:43

В Польше призвали выгнать из страны больного раком российского мотогонщика

Иван Шитик
Корреспондент
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Польский мотогонщик Ян Кржистиняк призвал выдворить из Польши российского спидвеиста Андрея Кудряшова больного раком кожи, информирует РИА Новости.

«Мы не должны сейчас выбирать, кто хороший, а кто плохой. Для меня русский есть русский и я ко всем отношусь одинаково. Он должен вернуться в Россию и просить там помощи, поддержки», — приводит слова Кржистиняка Sport.pl.

Помимо российского гражданства, у Кудряшова также есть польский паспорт и он проживает в стране почти 15 лет. В январе этого года 31-летний спортсмен объявил о завершении карьеры из-за рака кожи.

После сообщений о болезни мотогонщика в Польше и в России начался сбор средств на лечение спортсмена.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230217/motogonki-1852659490.html
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