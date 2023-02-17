В Польше призвали выгнать из страны больного раком российского мотогонщика

Польский мотогонщик Ян Кржистиняк призвал выдворить из Польши российского спидвеиста Андрея Кудряшова больного раком кожи, информирует РИА Новости.

«Мы не должны сейчас выбирать, кто хороший, а кто плохой. Для меня русский есть русский и я ко всем отношусь одинаково. Он должен вернуться в Россию и просить там помощи, поддержки», — приводит слова Кржистиняка Sport.pl.

Помимо российского гражданства, у Кудряшова также есть польский паспорт и он проживает в стране почти 15 лет. В январе этого года 31-летний спортсмен объявил о завершении карьеры из-за рака кожи.

После сообщений о болезни мотогонщика в Польше и в России начался сбор средств на лечение спортсмена.