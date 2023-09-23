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Сегодня, 18:05

Итальянский гонщик сломал ключицу в результате аварии на «Гран-при Индии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский мотогонщик команды VR46 Лука Марини получил перелом ключицы в спринт-гонке «Гран-при Индии» MotoGP, сообщается в аккаунте серии.

23 сентября Марини столкнулся с партнером по команде итальянцем Марко Беццекки на входе в первый поворот. Оба гонщика вылетели за пределы трассы. Марини завершил гонку, а Беццекки продолжил участие.

VR46 заявила, что у Марини диагностирован перелом левой ключицы и он будет прооперирован, как только вернется домой.

В MotoGP сообщили, что мотогонщик не сможет продолжить участие в «Гран-при Индии» и возможно пропустить «Гран-при Японии», который стартует 1 октября.

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