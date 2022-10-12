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12 октября, 09:39

22-летний мотогонщик из Нидерландов скончался после травм, полученных в результате аварии на соревнованиях

Алина Савинова
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Голландский мотогонщик Виктор Стиман, выступающий за команду MTM Kawasaki, скончался в больнице от последствий полученных травм в гонке World Supersport 300.

8 октября на заезде в рамках чемпионата мира произошла авария с участием нескольких гонщиков, в число которых попал 22-летний Стиман. Спортсмену была оказана помощь в медицинском центре, позже его на вертолете доставили в больницу в городе Фаро. Спустя три дня он скончался.

«То, чего мы всегда боялись как родители мотогонщика, произошло. Наш Победитель не смог выиграть эту последнюю гонку. Несмотря на невыносимую потерю и горе, мы чрезвычайно гордимся тем, что наш герой, уйдя из жизни, смог спасти еще пятерых людей, пожертвовав свои органы», — приводит motosport слова родителей голландца.

В 2021 году Стиман одержал первую победу на чемпионате мира по мотогонкам и занял 10-е место в общем зачете по итогам сезона.

Источник: https://www.google.com/amp/s/www.motorsport.com/wsbk/news/victor-steeman-dies-portimao-crash/10383307/amp/
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