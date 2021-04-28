Команда Валентино Росси будет выступать в чемпионате MotoGP с 2022 года
20:15
Команда знаменитого итальянского гонщика Валентино Росси VR46 самостоятельно присоединится к списку участников чемпионата MotoGP, начиная с сезона-2022, сообщает Crash.net.
На данный момент команда VR46 участвует в чемпионате в сотрудничестве с «Авинтией»
Титульным спонсоров и генеральным партнером команды станет компания Aramco. Спонсорский контракт рассчитан до конца 2026 года.
Сам Валентино Росси пока не принял решения о том, будет ли он выступать в MotoGP в следующем сезоне.
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