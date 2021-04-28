Команда Валентино Росси будет выступать в чемпионате MotoGP с 2022 года

Команда знаменитого итальянского гонщика Валентино Росси VR46 самостоятельно присоединится к списку участников чемпионата MotoGP, начиная с сезона-2022, сообщает Crash.net.

На данный момент команда VR46 участвует в чемпионате в сотрудничестве с «Авинтией»

Титульным спонсоров и генеральным партнером команды станет компания Aramco. Спонсорский контракт рассчитан до конца 2026 года.

Сам Валентино Росси пока не принял решения о том, будет ли он выступать в MotoGP в следующем сезоне.