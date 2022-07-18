Гонщик «Хонды» Маркес восстанавливается после четвертой операции на правой руке

Гонщик «Хонды» Марк Маркес восстанавливается после четвертой операции на правой руке с 2020 года, сообщает пресс-служба команды.

«Через шесть недель после операции на правой руке Марк Маркес прошел очередное плановое послеоперационное обследование в международной больнице Рубера в Мадриде. Медицинская бригада, состоящая из доктора Хоакина Санчеса Сотело, Самуэля Антенны и Анхеля Которро, осталась довольна развитием правой плечевой кости», — цитирует Crash заявление «Хонды».

Маркес — шестикратный чемпион MotoGP. В первой гонке сезона-2020 испанец получил серьезную травму правой руки, из-за которой пропустил весь сезон и две первых гонки в 2021 году.